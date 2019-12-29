رياضة | مؤمن صفا : الفوز علي صربيا مجرد بداية نحو المهمة الكبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن صفا : الفوز علي صربيا مجرد بداية نحو المهمة الكبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مؤمن صفا المشرف علي المنتخبات الوطنية وامين الصندوق باتحاد اليد ان الفوز علي صربيا وديا ضمن الاستعداد لامم افريقيا المقرر اقامتها في تونس والمؤهلة لاولمبياد طوكيو مجرد بداية في طريق المنتخب الوطني نحو مهمته.

وقال صفا الحمد لله بداية جيدة لكن مازال الطريق امامنا طويل ومازالنا في مرحلة الاعداد لانجاز المهمة.. نعمل ونبذل قصاري جهدنا والتوفيق من عند الله وباذن الله نتمني التوفيق لمنتخبنا في مهامه القادمة.

واضاف الوقت مبكرا علي الفرحة حتي لو قدمنا مباراة قوية اليوم ونجحنا في الفوز علي منتخب كبير لان امامنا تحديات كبيرة تنتظر كرة اليد المصرية .

تجدر الاشارة الي ان منتخبنا نجح في الفوز علي صربيا ٢٨/٢٧ خلال معسكره التدريبي هناك ويخوض مباراة ودية أخرى .