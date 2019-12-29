رياضة | المدير التنفيذي لمانشستر سيتي يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير التنفيذي لمانشستر سيتي يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي فيران سوريانو، صفعة قوية لنادي برشلونة الإسباني وجماهيره الكبيرة.

وكشف سوريانو أن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب السكاي بلوز، لن يغادر فريق مانشستر سيتي، قبل إنتهاء تعاقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وصرح سوريانو لمراسل شبك "مانشستر إيفينينج نيوز" على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي: " صرح بيب في أكثر من مناسبة، أن لديه تعاقد مع الفريق يمتد لهذا الموسم والموسم القادم".

وتابع: " لا توجد أي مناقشات عن رحيل بيب، سيبقى بالتأكيد، سيرحل في الوقت المناسب، لكنه ليس قبل نهاية تعاقده".

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وأضاف: " النادي قادر على إحتواء أي تغييرات الآن، أخبرنا بيب أنه باق، فكرة تأخره عن ليفربول بـ 14 نقطة بعد نصف موسم أمراً عادياً، لقد حصد لقبين بمعدل 198 نقطة".

ويخوض بيب رفقة السيتي أسوأ موسم له مع الفريق، منذ أن إنضم له عام 2016 بعد فترته مع بايرن ميونخ الألماني.

وكشفت صحيفة ديلي ميل في وقت سابق عن وجود شرط جزائي يسمح لبيب بالرحيل عن السيتي بنهاية الموسم قبل الأخير في تعاقده.

بينما ذكر والده فالنتي جوارديولا في وقت سابق أيضاً لصحيف ماركا الإسبانية، عن رغبته في عودة نجله لبرشلونة مرة أخرى، الذي يحاول التعاقد معه في حال رحيل فالفيردي.