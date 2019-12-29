رياضة | عاجل.. الأهلي ينهي أزمة نقص المدافعين أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي ينهي أزمة نقص المدافعين أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالثنائي رامي ربيعة ومحمود متولي في خط دفاع الفريق الأحمر بالمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويغيب عن الأهلي الثنائي أيمن أشرف بسبب الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، وسعد سمير الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس.

وكان ربيعة قد شارك في مباراة الأمس بالأمس أمام بلاتينوم كبديلًا لسعد سمير فيما دفع فايلر بمحمود متولي قبل نهاية اللقاء ذاته بـ10 دقائق بدلًا من وليد سليمان لاكتساب حساسية المباريات خاصة وأنها المباراة الأولى له منذ إصابته بمزق في العضلة الخلفية في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والتي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بالفوز في 8 مباريات متتالية.