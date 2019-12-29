رياضة | افتتاح ملعب خماسي بنادي الطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح ملعب خماسي بنادي الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح مجلس ادارة نادي الطيران برئاسة الاستاذ هشام الشوري ملعب الكرة الخماسية والذي اطلق علية ملعب المرحوم زكي احمد زكي وذلك تكريما له

حضر حفل الافتتاح عدد كبير من اعضاء النادي و نجوم المجتمع في الرياضة والفن ومجلس النواب وعلي راسهم الاستاذ الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب والمستشارالإعلامي أحمد صابر سليم وكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام ومحمد عامر مدير الشئون القانونية بحي النزهه وكابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر وكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي السابق والفنان :شريف حمدي وكابتن عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق والاعلامي الكبير ايمن بدرة والاعلامي الكبير شريف عبد القادر

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ورجل الاعمال محمد عبد الفتاح ورجل الاعمال سمير يونس امين حزب مستقبل وطن والدكتور وسام صقر مدير مستشفي الحياة وامين مساعد حزب مستقبل وطن

والدكتور ابراهيم عبد الحليم - الاعلامية هبة المصري مقدمه برنامج بنات حواء - الاعلامي محمد فؤاد رئيس تحرير برنامج بنات حواء

- الاعلامي محمد رمضان المنتج الفني و رئيس مجلس اداره وكاله جو ميديا و مقدم برنامج بكل روح رياضيه الاعلاميه الكبيره شرين خفاجي.