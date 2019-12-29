رياضة | الاتحاد الايطالي يطلق حسابات باللغة العربية على مواقع التواصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الايطالي يطلق حسابات باللغة العربية على مواقع التواصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الإتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر منصات السوشيال ميديا حسابات ناطقة باللغة العربية للتواصل مع محبي ومتابعي الكالتشو في المنطقة العربية.

وتأتي الخطوة من أجل استغلال شعبية الأندية الإيطالية بين الجماهير العربية خاصة مع وجود عدد ليس بقليل من اللاعبين اصحاب الشعبية الجارفة على راسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس.

الجدير بالذكر ان المنطقة العربية استضافت كأس السوبر الإيطالية 4 مرات خلال المواسم الست الأخيرة وكان اخرها قبل اسبوع تقريبا في العاصمة السعودية الرياض وانتهى اللقاء بفوز لاتسيو على يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف .