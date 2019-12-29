رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة ارسنال وتشيلسي.. مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث مباشر arsenal

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كشف آرتيتيا مدرب ارسنال وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي التشكيلة الأساسية لمعركة ديربي لندن مساء اليوم بالجولة العشرين بالدوري.

وجاءت تشكيلة ارسنال الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: لينو

خط الدفاع: ميتلاند نايلز ، تشامبرز ، لويز

خط الوسط: تشاكا، توريرا ، جندوزي ، نيلسون

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خط الهجوم: آوزيل ، أوباميانج ، لاكازيت.

فيما جاءت تشكيلة تشيلسي الرسمية كالتالي: