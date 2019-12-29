رياضة | عاجل.. إصابة جدية تضرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جدية تضرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاءت إصابة عمار حمدي خلال فقرة العرضيات التي خصصها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في المران.

وأصيب عمار حمدي بالتواء في الكاحل ولم يتمكن من استكمال المران ليخرج من الملعب رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

وكان قد أصيب سعد سمير أمس السبت في لقاء الفريق أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا في منافسات الجولة الثالثة، والتي حسمها الأهلي لصالحه بنتيجة 2-0.



ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.