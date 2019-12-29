رياضة | الزمالك يوافق على بيع فرجاني ساسي بـ5 ملايين يورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على بيع فرجاني ساسي بـ5 ملايين يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم مسئولو نادي الزمالك خلال ساعات موقفهم بشأن التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط ورحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتلقى مسئولو الزمالك عرضَا من أحد الأندية العربية لضم فرجاني ساسي خلال يناير المقبل.

ويعتبر فرجاني أحد العناصر الأساسية بين صفوف نادي الزمالك ويعتمد عليه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشكل أساسي.

واشترط الزمالك الحصول على 5 ملايين يورو حال بيع فرجاني بشكل نهائي، بجانب مليوني يورو حال خروجه للإعارة لنهاية الموسم.

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وتلقى الزمالك عرضًا من أحد الأندية الخليجية للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن ترحيبه برحيل أي لاعب بالفريق حال تلقيه عرض رسمي.

ويستعد الزمالك لملاقاة طنطا يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتعادل الزمالك بالأمس أمام زيسكو يونايتد الزامبي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.