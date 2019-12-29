رياضة | الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي محادثات جديدة مع فايلر المدير الفني للفريق بشأن التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وجاءت محادثات لجنة التخطيط مع فايلر بالتعاقد مع احمد حجازي بعد إصابة سعد سمير يوم أمس بقطع في وتر أكيلس والتي ستبعده لمدة 8 شهور عن الملاعب.
ويضغط الاهلي على فايلر للموافقة على التعاقد مع أحمد حجازي في يناير وصرف النظر عن التعاقد مع النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم لوزيرن السويسرى.
ويتمسك فايلر بضم رأس حربة وتحديدا إليكى، كما وعد الإدارة الحمراء، بإيجاد حلول فى الخط الخلفى وتجهيز البدلاء.
الجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالأهلي فرضت من قبل صفقة كهربا على المدرب فايلر والذي رفض ضم اللاعب في البداية قبل أن يتراجع عن قراره.