رياضة | الأهلي يستعيد مهاجمه ضد المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد مهاجمه ضد المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى مروان من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الركبة والتي أبعدته عن مباراتي الاتحاد السكندري وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وأعلن مران جاهزيته لمباراة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة والمقرر لها الأربعاء المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.