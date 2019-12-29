رياضة | عبد الله السعيد يفتح المزاد على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يفتح المزاد على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز وهداف الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي برصيد 9 أهداف عرضًا من أحد الأندية الإماراتية بمبلغ خرافي مما يهدد انتقاله إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي.

وفتح عبد الله السعيد المزاد حول رحيله عن بيراميدز لمن يدفع أكثر لضمه في ظل مماطلته في تجديد عقده مع فريقه الحالي.

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ويسعى السعيد لجمع أكبر قدر من الأموال مع اقتراب نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة الذي لا يتبقى فيه سوى 3 مواسم على أقصى تقدير بعدما كان قد رحل من الأهلي للسبب ذاته.

ووافق مجلس إدارة نادي الزمالك على شروط السعيد بعدما الحصول على قيمة عقده كاش بعد نصيحة من لاعبي الفريق الحاليين بصفوف الفريق قبل انتقاله للنادي وذلك لتجنب الدخول في صدام مع إدارة النادي في الفترة التي يمر بها مجلس الإدارة بحالة تخبط مع اللاعبين بسبب عدم سداد المستحقات المتأخرة.

وينوي مجلس الزمالك دفع 37 مليون جنيه كاش في حالة توقيعه للنادي بشكل رسمي بناء على طلب اللاعب لارتداء القميص الأبيض.