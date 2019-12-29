رياضة | جلسة ومحاضرة لرينيه فايلر في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة ومحاضرة لرينيه فايلر في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على هامش المران الجماعي اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث فايلر مع عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة حول الترتيب للمرحلة المقبلة التي سيخوض فيها الفريق عدة مباريات هامة بداية من مباراة مصر المقاصة المقبلة.

وفي نفس السياق عقد المدرب السويسري محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران لدراسة فريق مصر المقاصة وتحديد نقاط القوة والضعف فيه.

وطلب فايلر من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة الأربعاء المقبل أمام مصر المقاصة لاستمرار تحقيق الانتصارات والوصول للفوز التاسع على التوالي.

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وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام بلاتينيوم تدريبات استشفائية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر.

وشملت التدريبات الاستشفائية الجري حول الملعب، وتدريبات أخرى داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساءء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.