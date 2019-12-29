رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة حول انتقال عبد الله السعيد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأخبار التي ترددت مؤخرًا حول انتقال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز الحالي إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير في برنامجه ساعة مع شوبير عبر إذاعة "أون سبورت" :"هناك بالفعل مفاوضات بين نادي الزمالك وعبد الله السعيد وأؤكد ذلك.. في نادي بيراميدز هناك تصميم داخل النادي ببقاء عبد الله السعيد داخل صفوفه حتى نهاية تعاقده".

وتابع شوبير :"هناك عروض خارجية لعبد الله السعيد وأبرزها من الإمارات لضم عبد الله السعيد.. عرض الزمالك على عبد الله السعيد التعاقد معه مقابل 15 مليون جنيه في الموسم، ولا صحة لما تردد عن وجود مفاوصات من النادي الأهلي".

وواصل :"عبد الله لاعب محترف ولا هناك فارق معه سواء اللعب للزمالك أو بيراميدز أو أي ناد أخر فهو يرى بأن فرصة عمره حاليًا هو الحصول عى قيمة مالية جيدة خاصة وأنه يعلم بأن عمره 34 عامًا ويتبقى له موسمين أو 3 مواسم في الملاعب ويرى بأن فرصة عمره هو جمع مبلغ مالي جيدًا".

وزاد :"العرض الأفضل والأعلى هو من سيحدد وجهة عبد الله خاصة وأنه في أي ناد ينضم لمنتخب مصر وبالتالي فإن الموضوع معه السعيد مادي بحت، من سيدفع أكثر سيحصل على توقيع اللاعب".