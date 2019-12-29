رياضة | عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم مميز تحسبًا لرحيل المغربي وليد أزارو المحتمل في ظل تراجع صلاح محسن وإصابة مروان محسن.

وذكرت صحيفة "الرأي" التونسية أن الأهلي يخطط لضم مهاجم النادي الإفريقي التونسي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن أحد المسؤولين في الأهلي عبر عن رغبته في ضم الشماخي بعد تألقه في آخر موسمين.

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وأوضحت أن الإفريقي أصدر بيانًا منذ يومين أكدت خلاله تمسكه بجميع اللاعبين، ومن بينهم الشماخي بتعليمات من المدرب سعد الدريدي.

كان الأهلي قد محمود عبد المنعم كهربا كصفقة شتوية أولى لمدة 4 مواسم ونصف.