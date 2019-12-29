رياضة | رسالة دينية من كهربا لسعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة دينية من كهربا لسعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد رسالة إلى زميله في الفريق الأحمر سعد سمير بعدما أثبتت الأشعة تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي بالأمس أمام بلاتينوم بطل زيمبابوي في الدقيقة 12 متأثرًا بالإصابة وحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة لسعد سمير وكتب عليها :"لا يؤخر الله أمرًا إلا لخير، ولا يحرمك أمرًا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاءًا إلا لخير، فلا تحزن ، رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

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وأضاف كهربا :"اعتدنا قويًا.. ستعود أقوى إن شاء الله".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساءء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

