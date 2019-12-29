رياضة | رسالة دينية من كهربا لسعد سمير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة دينية من كهربا لسعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي بالأمس أمام بلاتينوم بطل زيمبابوي في الدقيقة 12 متأثرًا بالإصابة وحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.
ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة لسعد سمير وكتب عليها :"لا يؤخر الله أمرًا إلا لخير، ولا يحرمك أمرًا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاءًا إلا لخير، فلا تحزن ، رب الخير لا يأتي إلا بالخير".
وأضاف كهربا :"اعتدنا قويًا.. ستعود أقوى إن شاء الله".
وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساءء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.