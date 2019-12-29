مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أرسنال اليوم 29 /12/2019 في البريميرليج

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وكشف كلاً من ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز KORA STAR ، وفرانك لامبارد مدرب البلوز عن أسلحتهما للقمة المنتظرة والتي جاءت كما يلي. أرسنال 4-3-2-1 KORA ON LINE لينو ساكا – لويز – تشامبرز – ميتلاند نايلز توريرا – جيندوزي أوباميانج – أوزيل – نيلسون لاكازيت. Advertisements تشيلسي 3-4-3 KORA LIVE كيبا روديجير – زوما – توموري أزبليكويتا – كانتي – كوفاسيتش – إيمرسون ويليان – مونت – أبراهام. يلتقي في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، YALLA SHOOT 7ASRYالخامسة بتوقيت مكة المكرمة، فريقي أرسنال وتشيلسي، في ديري لندني مثير يشهده ملعب الإمارات، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتازYOUTUBE LIVE .

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