شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لـ«ديربي لندن» بين أرسنال وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، وفرانك لامبارد، مدرب نظيره تشيلسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين، والمقرر انطلاقها في الرابعة عصرا، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو.

الدفاع: مايتلاند، شامبرز، دافيد لويز، ساكا.

الوسط: جيندوزي، نيلسين، توريرا، أوزيل.

Advertisements

الهجوم: أباميانج، لاكازيت.

فيما جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: زوما، روديجير، توموري.

الوسط: كانتي، كوفاسيتش، أزبليكويتا، إيمرسون.

الهجوم: ويليان، مونت، إبراهام.