شكرا لقرائتكم خبر عن أبوجريشة: الفوز على الاتحاد جاء في توقيت مثالي.. ولا مجال لفقدان نقاط بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد محسن أبوجريشة، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن الانتصار الذي حققه الفريق، أمس، على نادي الاتحاد السكندري كان في توقيت مثالي من أجل وقف النتائج السلبية التي وقع فيها الفريق مؤخرًا، وذلك بدعم كبير من الجماهير التي ساندت اللاعبين حتى آخر دقيقة.

ووضع الإسماعيلي قدمًا في نصف نهائى البطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، عقب الفوز على الفريق السكندري بعقر داره، أمس، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ8 من البطولة.

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وأضاف أبوجريشة، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «بكل تأكيد كنا الأجدر من المنافس بحصد الفوز بعدما قدمه اللاعبون من روح وأداء فني فعال طوال التسعين دقيقة».

وأكمل: «نتطلع لنقل الروح والأداء في مباراة الاتحاد إلى منافسات الدوري سعيًا للتقدم بجدول الترتيب ووقف نزيف النقاط».

واختتم: «لم يعد هناك أي مجال للتفريط في أي نقاط بالدوري وسنقاتل من أجل الانتصار أمام إنبي».