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جدة - عمرو شويل عبد الله جمعة جاهز لقيادة الزمالك ضد نادي أسوان تأكد جاهزية عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الزمالك، بعدما تعافى من الإصابة التى لحقت به فى القدم والتى أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية فى المنافسات المختلفة سواء فى مباريات الدورى أو دورى أبطال إفريقيا، ليعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على جهود محمد عبد الشافى بشكل أساسى فى المباريات المختلفة.

وتغيب عبد الله جمعة مؤخراً عن الزمالك فى رحلة زامبيا التى واجه فيها الفريق نظيره زيسكو الزامبى، أمس السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد موقف عبد الله جمعة وفقا لجاهزيته الفنية والبدنية من المُشاركة فى المباراة المقبلة أمام أسوان من عدمه، خاصة إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ينوى إراحة عبد الشافى فى المباراة المقبلة أمام أسوان حال وصول عبد الله جمعة للجاهزية اللازمة للمشاركة مع الفريق خاصة بعد المشاركات المتتالية لعبد الشافى خلال الفترة الأخيرة مع الأبيض.