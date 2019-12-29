شكرا لقرائتكم بديل حازم إمام يثير حيرة مدرب الزمالك قبل مواجهة أسوان فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، فى البدائل المختلفة في الجانب الأيمن للفريق قبل مواجهة أسوان، المقرر لها يوم الخميس المقبل، في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد تأكد غياب محمد عبد الغنى مدافع الفريق للإيقاف والذى يعول عليه الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مركز الظهير الأيمن نظرا لإصابة حازم إمام التى أبعدته عن الفريق مؤخراً.

وسيغيب محمد عبد الغنى عن الزمالك أمام أسوان لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الانتاج الحربي الأخيرة في الجولة العاشرة للدوري والتي انتهت بالتعادل السلبى، لذا سيحرص كارتيرون على مراجعة التقرير الطبى الخاص بحازم إمام لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة من عدمه، كما سيحرص المدرب الفرنسى على تجهيز محمد عبد السلام مدافع الفريق للمشاركة فى هذا الجانب حال عدم جاهزية حازم إمام بخلاف البدائل الأخرى التى سيبحث عنها من قوام الفريق.

ولعب عبد الغنى مؤخراً مع الزمالك فى مركز الظهير الأيمن أمام زيسكو الزامبى، فى المباراة التى أقيمت أمس السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

Advertisements

وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد البديل فى مركز الظهير الأيمن للزمالك ضمن الاستعدادات التى سيخوضها الفريق لمواجهة أسوان.