مروان محسن يشارك فى مران الأهلى الجماعى اليوم على ملعب التتش

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وخاض مهاجم الأهلي، برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة قبل التعافي من الإصابة في ركبته، حيث عاني اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس بدوري أبطال أفريقيا بإستاد السلام ، وشارك مروان في المران البدني أمس الأول ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامي قمصان، المدرب المساعد.
وحسم الفحص الطبي مشاركة اللاعب في تدريبات الكرة وينتظر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر التقرير الطبي للاعب؛ للاطمئنان على حالته، وإعلان جاهزيته للانتظام بقوة في التدريبات الجماعية للفريق حيث يستعد الأهلي لأرتباطات قوية الفترة المقبلة يأتي في مقدمتها المقاصة الأربعاء المقبل في الدوري.
وتُعد أزمة ضغط المباريات من أهم الأزمات التى عانى منها الأهلي خلال الفترة الماضية وتحدث عنها السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق ، قائلاً إن مسألة ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق؛ بسبب توالي المباريات محليا وإفريقيا يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني.
وأضاف فايلر إن الجهاز الفني قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الاستشفائية التي يتم وضعها للاعبين؛ من أجل تجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.
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