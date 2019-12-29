شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يعتذر عن مواجهة منتخب الناشئين مواليد 2001 ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إعتذر نادي طلائع الجيش عن مواجهة منتخب الناشئين مواليد 2001 غداً الإثنين ودياً فى إطار إعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا ، ويبحث الجهاز الإداري بقيادة عادل محفوظ عن خوض ودية بديلة للفراعنة خلال الساعات المقبلة بعد إعتذار الطلائع.

وفاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين على فريق إيروسبورت بهدفين دون رد فى آخر تجربة ودية يوم الخميس الماضي، حيث اختار الجهاز الفنى للمنتخب 54 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري حيث تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

بينما خاض ودية المنتخب أمام إيروسبورت القائمة البديلة التى اختارها الجهاز الفني لإختيار الأفضل من بينهم لضمه للقائمة الأساسية و أحرز الهدفين محمد سلامه لاعب الأهلي و محمد ميسي لاعب سيراميكا من ضربة جزاء.

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وبحسب مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 فإن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا ، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

أضاف عادل محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمى إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى موريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا وإيابا بنظام القرعة.