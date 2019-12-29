شكرا لقرائتكم الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المقاصة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفنى رينيه فايلر، الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي مرانا خفيفا اليوم الأحد حتى لا يتعرضون للاجهاد بعد الجهد الذى بذلوه فى لقاء بلاتنيوم .

وجاء التدريبات استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وفى نفس التوقيت أكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق ظهر اليوم حيث يعاني إكرامي من ثقل خفيف في عضلة السمانة، على إثره اكتفى اللاعب بخوض تدريبات خفيفة في الجيم.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، قائلا، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه".

وأكد المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، مشددا على احترامه لقرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمه مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب .