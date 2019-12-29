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شكرا لقرائتكم الصدمات مستمرة.. حازم إمام يغيب عن الزمالك ضد أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وأسوان
ويخضع حازم إمام لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، على أن يعود لمباريات الفريق الأبيض أمام طنطا في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام فى ستاد غزل المحلة في الخامس من شهر يناير المقبل.
ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد ضد الزمالك .. عودة البعثة البيضاء غدا
وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.
ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد الظهير الأيمن للفريق ضمن الاستعدادات التى سيخوضها الفريق لمواجهة أسوان بعد تأكد غياب الثنائى حازم إمام للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف.
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