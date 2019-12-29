شكرا لقرائتكم الصدمات مستمرة.. حازم إمام يغيب عن الزمالك ضد أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك وأسوان

تأكد استمرار غياب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان، في اللقاء الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى، يوم الخميس المقبل، في الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة، وبذلك سيبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الدفع بمحمد عبد السلام فى هذا المركز نظرا لغياب محمد عبد الغنى أيضا عن اللقاء المقبل للإيقاف.

ويخضع حازم إمام لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة الحالية، على أن يعود لمباريات الفريق الأبيض أمام طنطا في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام فى ستاد غزل المحلة في الخامس من شهر يناير المقبل.



ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

وتعرض حازم إمام للإصابة في مباراة الانتاج الحربى السابقة في الدورى الممتاز، وتسببت في غيابه عن مباراة زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا،التى أقيمت أمس السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

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وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد الظهير الأيمن للفريق ضمن الاستعدادات التى سيخوضها الفريق لمواجهة أسوان بعد تأكد غياب الثنائى حازم إمام للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف.