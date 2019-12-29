شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمار حمدى فى وجه القدم خلال مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عمار حمدى، لاعب الاهلى ، لإصابة فى وجه القدم خلال مران الفريق اليوم، الأحد، على ملعب التتش، وغادر على إثرها المران اليوم قبل دقائق من نهايته، وخضع اللاعب للفحص الطبى عقب انتهاء المران للاطمئنان على حالته، ويطمئن الجهاز الطبى على اللاعب قبل مران الفريق غدا الاثنين، ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء المقبل فى الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، يُناقش مسئولو الأهلى عرض نادى الاتحاد السكندرى لاستعارة عمار حمدى صانع ألعاب الفريق بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم، فى ظل عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر، والذى تولى المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتى الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

ويصر عمار حمدى على الخروج للإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب من أجل الحفاظ على مستواه بالإضافة إلى الحفاظ على مكانه فى منتخب مصر الأوليمبى، وهو الأمر الذى نقلته إدارة الأهلى لفايلر، والذى من المنتظر أن يعلن قراره النهائى بخصوص عمار حمدى خلال الأيام القادمة.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، قائلا، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه".

وأكد المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، مشددا على احترامه لقرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمه مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب.