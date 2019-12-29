شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصطدم بإيقاف "عبد الغنى" أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للزمالك ، بقيادة الفرنسى كارتيرون، البدائل المختلفة فى الجبهة اليمنى للفريق قبل مواجهة أسوان، المقرر لها الخميس المقبل، فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد تأكد غياب محمد عبد الغنى مدافع الفريق للإيقاف، والذى يعول عليه الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق فى مركز الظهير الأيمن نظرا لإصابة حازم إمام التى أبعدته عن الفريق مؤخراً.

ويغيب محمد عبد الغنى عن الزمالك أمام أسوان لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الإنتاج الحربى الأخيرة فى الجولة العاشرة للدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى، لذا يحرص كارتيرون على مراجعة التقرير الطبى الخاص بحازم إمام لتحديد إمكانية لحاقه بالمباراة المقبلة من عدمه، كما يبدأ المدرب الفرنسى تجهيز محمد عبد السلام مدافع الفريق للمشاركة فى هذا الجانب حال عدم جاهزية حازم إمام بخلاف البدائل الأخرى التى سيبحث عنها من قوام الفريق.

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وشارك عبد الغنى مؤخراً مع الزمالك فى مركز الظهير الأيمن أمام زيسكو الزامبى، فى المباراة التى أقيمت أمس السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الاثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد البديل فى مركز الظهير الأيمن للزمالك ضمن الاستعدادات التى سيخوضها الفريق لمواجهة أسوان.