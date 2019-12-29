شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتى غزل وبلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل تعديل موعد مباراتين فى دوري المظاليم، حيث تقرر إقامة مباراة غزل المحلة مع الأولمبى بالأسبوع الحادى عشر لدورى القسم الثانى الساعة 2:30 ظهر الخميس 2 يناير المقبل باستاد غزل المحلة، بدلا من إقامتها الثلاثاء 31 ديسمبر .

كما قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة فاركو مع بلدية المحلة ضمن الأسبوع الحادى عشر لدوري القسم الثاني الساعة 2:30 ظهر الأربعاء أول يناير المقبل باستاد بلدية المحلة، بدلا من إقامتها الثلاثاء 31 ديسمبر باستاد حرس الحدود.

وحفلت مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة بدورى القسم الثانى بالعديد من الظواهر والإحصائيات والأرقام، فى مشهد تغيير الأوراق والكراسى الموسيقية وأصبح لكل نقطة حسابها، ونجح فيه البنك الأهلى فى استعادة صدارة المجموعة الأولى من جديد بعد الفوز على بنى سويف بملعب الأخير، بينما مازال سيراميكا كليوباترا يغرد منفردا على صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على النجوم ، بينما حافظ فاركو على تصدره لقمة المجموعة الثالثة بعد تعادل سلبيا خارج ملعبه أمام أبو قير للأسمدة .

ففى المجموعة الأولى نجح البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق فى العودة لتصدر المجموعة الأولى بعد فوزه خارج أرضه على بنى سويف بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 21 نقطة ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 20 نقطة وتقهقر ترتيبه للمركز الثانى ، بينما واصل المنيا تحت قيادة طارق السيد نتائجه الجيدة وحقق الفوز على طهطا بهدفين مقابل لهدف ليرفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز السادس ، كما تعادل سوهاج وشبان قنا سلبيا سلبيا ، وحقق الإعلاميين الفوز على الفيوم بهدفين مقابل هدف ، والألومنيوم على ديروط بنفس النتيجة ، بينما استطاع بترول أسيوط العودة للإنتصارات من جديد بالفوز على تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف .

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كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن استمرار الترسانة فى صحوته بالفوز على القناة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويقترب من الدخول للمنطقة الدافئة، بينما توقف رصيد القناة عند 15 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة، فى الوقت الذى استطاع فيه منتخب السويس العودة للانتصارات من جديد تحت قيادة مدربه الكفء تامر مصطفى بالفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة وبفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز الثانى.

فى الوقت الذى حقق فيه الداخلية فوزًا غاليًا على المريخ البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز الرابع، بينما خطف الزرقا نقطة التعادل أمام كوكاكولا بعد انتهاء اللقاء بهدف لمثله وتعادل جمهورية شبين على ملعبه مع النصر سلبيا ليقتسما نقاط المباراة .

وفى إطار مباريات المجموعة الثالثة حافظ فاركو بقيادة أحمد عاشور على تصدره لقمة المجموعة بعد تعادله خارج ملعبه سلبيا مع أبو قير للأسمدة ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ، بينما تجمد ارتفع رصيد أبو قير للأسمدة إلى 13 نقطة فى المركز الثامن للمجموعة .

كما واصل غزل المحلة نتائجه الجيدة محققا الفوز بخماسية نظيفة على بيلا ليستمر فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 20 نقطة ، كما حقق بلدية المحلة فوزا صعبا على دكرنس بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الخامس ، كما تعادل الرجاء المطروحى ودمنهور إيجابيا بهدف لمثله ، بينما حقق المنصورة فوزا مهما على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل للاشئ ، بينما نجح الحمام بقيادة مجدى طلبه فى تحقيق الفوز على الاوليمبى بهدفين مقابل هدف .