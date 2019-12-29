شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة رمضان صبحى لـ"سعد سمير" بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطنى والنادي الأهلى، على مؤازره زميله سعد سمير فى صفوف النادى الأهلى، بعد تعرضه لإصابة بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى الوتر ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكتب رمضان صبحى الذى يخضع لفترة علاج بعد اصابته لتمزق فى العضلية الخلفية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى: " سلامتك يا سعد، إن شاء الله ترجع أقوى من الاول".

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وكان سعد قد غاب عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية، وسوف ينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى سياق متصل، ينتظم رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى البرنامج العلاجى بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإدارى والطبى بالنادى، ويخضع صبحى لبرنامج علاجى، حيث يخوض المرحلة الأولى التى تشتمل على جلسات العلاج الطبيعى، على أن يبدأ المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق.. وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أعلن فى وقت سابق عن غياب رمضان صبحى فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التى أجراها والتى كشفت عن تعرضه لتمزق فى العضلية الخلفية.