شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يتعافى من آلام الركبة ويشارك فى مران الكرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم مروان محسن مهاجم الأهلى فى مران الفريق الجماعى ظهر اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة بعدما تعافى اللاعب من آلام الركبة التى حرمته من تدريبات الفريق الماضية، ليتواجد مهاجم الأهلى بقوة فى تدريبات الكرة اليوم، ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء القادم فى الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

وخاض مهاجم الأهلي برنامجا تأهيليا لمدة 48 ساعة قبل التعافى من الإصابة فى ركبته، حيث عانى اللاعب من كدمة بها، وعلى إثرها فضل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق إراحته من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى أمس بدورى أبطال أفريقيا باستاد السلام، وشارك مروان فى المران البدنى أمس الأول ثم خاض تدريبات تحت قيادة سامى قمصان المدرب المساعد.

وحسم الفحص الطبى مشاركة اللاعب فى تدريبات الكرة وينتظر الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر التقرير الطبى للاعب؛ للاطمئنان على حالته، وإعلان جاهزيته للانتظام بقوة فى التدريبات الجماعية للفريق حيث يستعد الأهلى لارتباطات مهمة الفترة المقبلة فى مقدمتها المقاصة الأربعاء المقبل بالدورى.

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وتُعد أزمة ضغط المباريات من أهم الأزمات التى عانى منها الأهلى خلال الفترة الماضية وتحدث عنها السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قائلاً إن مسألة ضغط المباريات التى يتعرض لها الفريق؛ بسبب توالى المباريات محليا وإفريقيا يبقى أمرا واقعا يتعامل معه الجهاز الفني.

وأضاف فايلر إن الجهاز الفنى قادر على التعامل مع ظروف خوض مباراة كل ثلاثة أيام، من خلال البرامج الاستشفائية التى يتم وضعها للاعبين؛ من أجل تجهيزهم للمباريات والحفاظ على حالتهم الفنية والبدنية قبل المباريات.

وأوضح أن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وأنه يثق بشدة فى قدراتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا أن مسألة ضغط المباريات بات أمرا واقعا لا يتوقف أمامه كثيرا، هو وجهازه المعاون، وأن تركيزه كاملا فى كيفية التعامل مع كل مباراة بظروفها وأهدافها؛ من أجل تحقيق الهدف منها بحصد النقاط الثلاث.