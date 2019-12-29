شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف آخر تطورات صفقة النيجيرى إليكى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع مسئولو النادى الأهلى حالياً اللمسات النهائية على صفقة النيجيرى بليسنج إليكى مهاجم لوزيرن السويسرى، التى أصبحت الشغل الشاغل للجميع فى القلعة الحمراء، خاصة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الذى أوصى بضم المهاجم النيجيرى فى يناير المقبل.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة سريعاً لتدعيم الهجوم، بعدما أثبتت المباريات الماضية حاجة المارد الأحمر لمهاجم قوى فى ظل فشل المغربى وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن فى إقناع الجهاز الفنى بقدراتهم وإمكانياتهم.

وتُكثف إدارة الأهلى مفاوضاتها مع اللاعب النيجيرى وناديه السويسرى لحسم الصفقة رسمياً خلال يناير، واقترب مسئولو الأهلى من حسم الصفقة وضم اللاعب للقلعة الحمراء بشكل رسمى للنادى.

وقال موقع "زنترال بلس" السويسرى، إن النيجيرى إليكى لا يشارك مع لوزيرن السويسرى بشكل منتظم بسبب خلاف مع المدير الفنى الحالى للفريق توماس هابيرلى، موضحاً أن لوزيرن يرتبط بعقد مع إليكى حتى 2022 ولا يفكر فى التفريط فيه إلا من خلال عرض جيد من الناحية المالية بعد انضمامه فى يناير 2018 مقابل 800 ألف يورو، وأصبحت قيمته السوقية حاليا 4 ملايين يورو.

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وأشار الموقع إلى أن النيجيرى إليكى شارك خلال الموسم الحالى فى 21 مباراة مع لوزيرن، لكنه لم يلعب مباراة كاملة فى الدورى منذ سبتمبر الماضى، وأحرز 3 أهداف فقط وصنع هدفًا وحيدًا.

الأهلى لجأ مؤخراً إلى أحد السُبل لضم اللاعب النيجير،ى وكانت الفترة الماضية قد شهدت اقتراحاً داخل الأهلى بالتعاقد مع مدافع وليس مهاجم خلال يناير المقبل، باعتبار أن خط الدفاع يُعانى فى الفريق بسبب الإصابات المتتالية، كما أن الفريق يضم حلولا هجومية كثيرة مُتمثلة فى وليد أزارو وصلاح محسن ومروان محسن ومعهم آخرين يُجيدون زيارة شباك المنافسين، أمثال أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد سليمان، لكن فايلر أصر على موقفه وطلب التعاقد مع مهاجم يدعم الفريق فى يناير المقبل، على أن يتم تأجيل تدعيم الدفاع للصيف الجارى لذا كثّف مسئولو النادى مفاوضاتهم مع المهاجم النيجيرى إليكى للتعاقد معه فى يناير حيث يتبقى للأهلى مكانا شاغرا فى القائمة بعد ضم محمود عبد المنعم كهربا.

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