شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تعافى عبد الله جمعة من الإصابة قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك تعافى عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأبيض من الإصابة التى لحقت به فى القدم وأبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية فى المنافسات المختلفة، سواء فى مباريات الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، ليعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق على جهود محمد عبد الشافى بشكل أساسى فى المباريات المختلفة.

وتغيب عبد الله جمعة مؤخراً عن الزمالك فى رحلة زامبيا التى واجه فيها زيسكو الزامبى، أمس السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بها المركز الثانى فى مجموعته، فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين، حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الاثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد موقف عبد الله جمعة وفقا لجاهزيته الفنية والبدنية من المُشاركة فى المباراة المقبلة أمام أسوان من عدمه، خاصة إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ينوى إراحة عبد الشافى فى المباراة المقبلة أمام أسوان حال وصول عبد الله جمعة للجاهزية اللازمة للمشاركة مع الفريق خاصة بعد المشاركات المتتالية لعبد الشافى خلال الفترة الأخيرة مع الأبيض.