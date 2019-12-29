زلاتان إبراهيموفيتش يتحدى الشيطان في رياضة الريست.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي السابق، بطريقته الخاصة، بعد تأكيد أنباء انضمامه بشكل رسمي إلى فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم.

زلاتان إبراهيموفيتش، نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة له وهو يتحالف مع “شيطان” يجلس أمامه في تحدي رياضة “الريست”، ليعلن عودته للدوري الإيطالي.

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زلاتان إبراهيموفيتش لاعب إنتر ميلان السابق، علق على الصورة قائلا: “نفس زلاتان.. شيطان مختلف”.. وذلك بعدما أعلن نادي ميلان تعاقده رسميا مع “إبرا”.

اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، من المنتظر أن يخضع للفحص الطبي في النادي يوم 2 يناير المقبل.

العملاق السويدي خاض موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012، سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011.

إبراهيموفيتش، أصبح لاعبا حرا، منذ مغادرته من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، في نوفمبر الماضي، بعد أن انضم إلى صفوفه في مارس 2018، وسجل له 52 هدفا في 56 مباراة فقط.