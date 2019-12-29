كريستيانو رونالدو يعلم «الإعصار» كيفية القفز.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في لقطات طريفة برفقة نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش الملقب بـ “الإعصار”.

كريستيانو رونالدو نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، لقطات طريفة ومضحكة جمعته بنجم التنس، حيث ظهر رونالدو، وهو يعلم دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا، كيف يقفز للأعلى، خاصة وأن الدولي البرتغالي مشهور بارتقاءاته المذهلة في ملاعب كرة القدم.

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رونالدو علق على الفيديو قائلا: تعليم دجوكوفيتش كيفية القفز.. كان من دواعي سروري أن أراك وأتدرب معك يا صديقي.

النجم البرتغالي كان قد خطف الأنظار مؤخرا، بعد ارتقائه الفريد خلال المباراة التي جمعت بين فريقه يوفنتوس ومضيفه سامبدوريا، في الـ 18 من الشهر الجاري، لحساب الأسبوع الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لاعب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 34 عاما، تمكن من القفز بارتفاع كبير عن الأرض، مستقبلا الكرة العرضية التي أرسلها زميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليصل “الدون” برأسه إلى ارتفاع بلغ 2.56 مترا، قبل أن يسدد كرة رأسية في المرمى، ليمنح فريقه الفوز بنتيجة 2-1.