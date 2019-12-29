جيمي فاردي يرزق بمولود جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رزق النجم الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم فريق ليستر سيتي الإنجليزي، بمولود جديد، قبل وقت قليل من مباراة الفريق امام ويست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة العشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، كان قد أكد غياب جيمي فاردي مهاجم الفريق وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، عن مواجهة ليستر أمام ويست هام يونايتد، لبقاء اللاعب بجانب زوجته في المستشفى.

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تشكيل ليستر سيتي الأساسي شهد غياب مجموعة من أبرز نجوم الفريق، وعلى رأسهم جيمي فاردي، جيمس ماديسون، يوري تيليمانس، بين تشيلويل وتشاجلار سويونشو، إلا أن هؤلاء النجوم سيظهرون على دكة البدلاء باستثناء فاردي الذي خرج من القائمة.

رودجرز أضاف سبب غياب فاردي عن المواجهة، في تصريحات صحفية سبقت انطلاق اللقاء، حيث ذكر أن زوجة المهاجم الإنجليزي الدولي وضعت مولودًا جديدًا، وهو ما دفع فاردي للبقاء معها.

ليستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 39 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف المتصدر ليفربول، وخسر الفريق مواجهتيه الأخيرتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب.