كريستيانو رونالدو: أتمنى إكمال دراستي وتمثيل فيلم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، إنه من الضروري الاهتمام بنفسك وصحتك والتعلم من الآخرين الأفضل منك، مشيرا إلى أنه يرغب في التعلم ليس للتحسن في كرة القدم فقط، ولكن في كافة المجالات.

رونالدو أضاف، خلال حضوره مؤتمر دبي الرياضي، أحاول تثقيف نفسي لأنني لم أستطع الحصول على الثقافة من خلال تعليمي، أرى أن التأمل والغذاء شيء ضروري، وهو أمر يختلف من شخص إلى آخر، يجب أن تضيف ثقافات أخرى، مثل تحسين لغتك الإنجليزية.

Advertisements

لاعب ريال مدريد السابق تابه قائلا، أتمنى العيش أكثر من 50 سنة لمواجهة عثرات الحياة، وممارسة أشياء أخرى مثل تمثيل فيلم، لكن يجب عليك أن تضيف مهارات أخرى، ومنها ألا تكون متوترًا.

كريستيانو قال، أعتقد أنني شخص متكامل، أتمنى إكمال دراستي لتعلم أشياء أخرى، لديّ أسلوب حياة، أرغب في الخروج القيام بنزهة.

واختتم، الناس يرغبون في تطوير عضلاتهم وتحقيق الفارق، هناك الكثير من الآليات للتعامل مع كل جوانب الحياة، إذا كنت تشعر أن جسدك لا يستجيب لما تقوم به، فيجب أن تعترف أنها لحظة الوداع، ولذلك يجب معرفة قدراتك الجسدية.