- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد أخبر زين الدين زيدان أن ينسى صفقة بوجبا والان مع التفاصيل
الأحد 29 ديسمبر 2019
أفادت تقارير أن ريال مدريد أبلغ مدربه زين الدين زيدان أن النادي لن ينتقل إلى لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا في عام 2020.
كان لوس بلانكوس مرتبطًا بقوة بالفرنسية الدولية خلال فصل الصيف ، لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع الشياطين الحمر بشأن رسوم النقل.
يُزعم أن زيدان يائس من إحضار برنابيو الفائز بكأس العالم 2018 ، لكن وفقًا لـ AS ، أخبر عمالقة العاصمة مديرهم أن ينسوا هذه الخطوة.
يدعي التقرير أن ظهور فيديريكو فالفيردي في وسط الحديقة أقنع النادي أنهم لا يحتاجون إلى إنفاق أكثر من 120 مليون جنيه استرليني على بوجبا.
تعافى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من إصابة في الكاحل لظهورها في مباريات الدوري الإنجليزي الأخيرة ضد واتفورد ونيوكاسل يونايتد ، على الرغم من أنه تم استبعاده من بيرنلي مساء السبت قبل رحلته إلى أرسنال يوم رأس السنة.
يوفنتوس يواصل ارتباطه بحركة لاعب خط الوسط السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد أخبر زين الدين زيدان أن ينسى صفقة بوجبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.