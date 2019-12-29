مواجهة نارية بين تشيلسي وآرسنال في قمة الجولة العشرون من الدوري الإنجليزي

الأحد 29 ديسمبر 2019

تشيلسي وآرسنال

يسعى فريق آرسنال للفوز في مواجهة صعبة عندما يستضيف تشيلسي بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة يمكن أن يطلق عليها "لقاء الجريحين"، في ظل تراجع نتائج الفريقين بالنسخة الحالية من المسابقة.



يحتل تشيلسي المركز 4 قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 32 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز 11 برصيد 24 نقطة.

Advertisements

ويسعى تشيلسي الذي خسر 5 مرات في آخر 7 مباريات، لاستعادة نغمة الانتصارات في مباراة اليوم، من أجل الحفاظ على آماله في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري أوروبا.

ومما يعزز من فرص تشيلسي في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث، هو سجله المميز خارج ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث فاز 6 مرات في 9 مباريات.

ويمتلك نادي تشيلسي سجلاً رائعاً في مباريات الديربي التي تجمعه بأندية لندن في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار التاريخ، ويعد تشيلسي أكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات في مباريات الديربي التي تجمع بين الأندية اللندنية في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ129 انتصاراً، في حين يعد توتنهام أقل الفرق تذوقاً لمرارة الهزيمة في "ديربيات لندن"، بعدما خسر في 88 مباراة، يليه وست هام يونايتد الذي خسر في 100 مباراة.

ويعود آخر انتصار لفريق تشيلسي في "ديربيات لندن"، عندما حقق فوزاً مهماً على نظيره توتنهام 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري.

في المقابل يبحث آرسنال عن تحقيق فوزه 6 في النسخة الحالية، لإحياء آماله في إنهاء الموسم بإحدى المراكز الاوروبية.