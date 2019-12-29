الامارات | بالفيديو.. الملاكم حبيب حمدوف: شكراً كريستيانو رونالدو لهذا أنت الأفضل في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الملاكم حبيب حمدوف: شكراً كريستيانو رونالدو لهذا أنت الأفضل في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الملاكم الروسي العالمي حبيب نور محمدوف، فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، والذي يشهد متابعة 18 مليون متابع، وتوجه في رسالته بعد الفيديو بالشكر إلى لاعب يوفنتوس وأفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو، عقب قيامه باللعب مع شقيقه وهو من أصحاب الهمم أثناء توجدهما في دبي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد حقق أمنية طفل من أصحاب الهمم، والكازاخستاني علي تورجانبيكوف، بالتقاط الصور التذكارية والسلام عليه ولعب معه الكرة قليلا، أمس، في مجمع ند الشبا بدبي.

وقال حبيب حمدوف: “لهذا أنت الأفضل في العالم ، شكراً جزيلاً لك كريستيانو رونالدو ، لقد جعلت أخي سعيداً”.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو، قد تواجد في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي أقيم أمس وضم نخبة من أفضل نجوم اللعبة في العالم مدربين ولاعبين كرة ولاعبات.