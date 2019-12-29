شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الأهلي المشاركين أمام بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، وانتهت بفوز الأحمر بثنائية وليد سليمان، مرانا خفيفا اليوم الأحد.
وأستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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