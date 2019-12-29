شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وستهام يعلن إقالة مانويل بيليجريني من تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وستهام الإنجليزي إقالة مدربه التشيلي، مانويل بيليجريني، بعد الهزيمة أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
ويحتل فريق وستهام المركز السابع عشر في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، حيث تلقى 10 هزائم هذا الموسم، وتعادل في 4 مباريات، وفاز في 5 فقط.
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