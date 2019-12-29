شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد يشيد بلاعبي المنتخب بعد الفوز على صربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بالتجربة الصربية ونجاح المنتخب الأول في الفوز على نظيره الصربي وديًا، بنتيجة 28 /27 على أرضه، في إطار برنامج إعداد الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في تونس الشهر المقبل المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وأشار نصر إلى أن الإسباني جارسيا، مدرب المنتخب، لعب بأكثر من أسلوب واستطاع تجربة أكبر مجموعة من لاعبينا، مما جعل التجربة مفيدة.

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كما أشاد نصر بتألق على زين وحراس المرمى الذين استبسلوا في الدفاع عن عرينهم أمام الهجمات الصربية.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتاكيد على أن التجربة في مجملها مفيدة وتمنى مواصلة مسيرة الانتصارات بنفس القوة خلال الفترة المقبلة التي تشهد تحديات كبيرة للمنتخب الأول.

ويواجه المنتخب في مباراته الثانية، اليوم الأحد، أمام منتخب الصربي في المواجهة الثامنة على التوالي للمنتخب الوطني استعدادا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية على أن يستمر في برنامجه التدريبي حتى الخميس المقبل، ثم يسافر إلى السويد للدخول في معسكر تدريبي آخر لمدة ثمانية أيام، يواجه خلاله المنتخب السويدي وصيف بطل أوروبا بمباراتين وديتين أيضا يومي ٥ و٧ يناير المقبل، ثم العودة مرة أخرى إلى القاهرة لخوض المعسكر التدريبي الأخير حتى ١٤ من الشهر المقبل قبل أن يتوجه إلى تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا.