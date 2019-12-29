شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته دون راحة، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إقامة مران الفريق اليوم في الواحدة ظهرًا، استعدادًا لمواجهة المقاصة.

يذكر أن الأهلي فاز مساء أمس السبت، على بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.