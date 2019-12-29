«كارتيرون» يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة، غدًا الإثنين، من التدريبات، على أن يستأنف الفريق تدريباته، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أسوان، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مطار مدينة ندولا الزامبية في الواحدة ظهر اليوم، في رحلة تستغرق ثماني ساعات إلى أديس أبابا، يتخللها ترانزيت في مطار مابوتو الموزمبيقي لمدة ساعة ونصف الساعة.
وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة في العاشرة مساء اليوم، حيث من المنتظر أن تصل في الواحدة والنصف فجر الإثنين.
وكان الزمالك قد تعادل مع نظيره زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرفع الأبيض رصيده للنقطة الرابعة، محتلًا وصافة المجموعة خلف مازيمبي 7 نقاط، فيما ارتفع رصيد زيسكو إلى النقطة الثانية في المركز الثالث، ويتذيل فريق أول أغسطس الأنجولي ترتيب المجموعة بنفس الرصيد.
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