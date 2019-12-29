شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الدعم تنهال على سعد سمير بعد تأكد إصابته بقطع في وتر إكيليس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انهالت رسائل الدعم على مدافع الأهلي سعد سمير، بعد أن أثبتت الأشعة التي أجراها اليوم، إصابته بقطع في وتر إكيليس، ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.
ونشر نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين رسائل على حساباتهم بمواقع التواصل تمنوا خلالها الشفاء العاجل للاعب الأهلي الذي تعرض للإصابة، أمس السبت، خلال مباراة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل الدعم تنهال على سعد سمير بعد تأكد إصابته بقطع في وتر إكيليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.