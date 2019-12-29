شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الدعم تنهال على سعد سمير بعد تأكد إصابته بقطع في وتر إكيليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انهالت رسائل الدعم على مدافع الأهلي سعد سمير، بعد أن أثبتت الأشعة التي أجراها اليوم، إصابته بقطع في وتر إكيليس، ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

ونشر نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين رسائل على حساباتهم بمواقع التواصل تمنوا خلالها الشفاء العاجل للاعب الأهلي الذي تعرض للإصابة، أمس السبت، خلال مباراة بلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا.