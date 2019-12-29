شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق: أهدي الفوز لجماهير الإسماعيلي.. وقادرون على التتويج بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى الدولي العراقي همام طارق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الانتصار على الذي حققه الفريق أمس، على الاتحاد السكندري إلى لجماهير التي حرصت على مؤازرة ومساندة الفريق من أرض الملعب.

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ووضع الإسماعيلي قدما في الدور قبل النهائي بالبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، بعد الفوز على الاتحاد بعقر داره بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور الـ8 من البطولة.

وقال همام، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «المباراة كانت صعبة للغاية لكننا نجحنا في رد الاعتبار واستعادة مسيرة الانتصارات بعد غياب».

وأضاف: «بدعم الجماهير سنكون قادرين على التتويج بالبطولة الأكبر في الوطن العربي».