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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يحتل صدارة الأندية الأكثر متابعة على شبكات التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
احتل ريال مدريد الإسباني صدارة أندية كرة القدم الأكثر متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن موقع "Sporting Intelligence" المتخصص.
يحظى "الملكي" بأكثر من 223 مليون متابع عبر فيس بوك، وتويتر، وإنستغرام، وفقاً للدراسة التي أجراها الموقع في نوفمبر الماضي، ونشرتها صحيفة آس، كما أنه الأكثر متابعة في كل من هذه المواقع على حدا.
وفي المركز الثاني جاء برشلونة بما يزيد عن 213 مليون متابع على الشبكات الثلاثة المشار إليها، بواقع 10 ملايين أقل عن غريمه الأزلي ريال مدريد.
وتعد هيمنة قطبي كرة القدم الإسبانية ساحقة، حيث جاء مانشستر يونايتد وتشيلسي من "البريميير ليغ" في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ولا يصل عدد متابعيهما مجتمعين، لذلك الذي يحظى به "البلاوغرانا" صاحب المركز الثاني، إذ يحظى الأول بما يقرب من 126 مليون متابع، يليه "البلوز" بعدد يزيد بقليل عن 81 مليون.
أما يوفنتوس الإيطالي فجاء في المركز الخامس بأكثر من 80 مليون متابع على مواقع التواصل الثلاثة.
واكتملت قائمة العشر الأوائل ببايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول، وآرسنال ومانشستر سيتي، على الترتيب.
وبذلك طغى الدوري الإنجليزي الممتاز على المراكز العشرة الأولى بإجمالي 5 أندية، مقابل اثنين من الليغا، وواحد من كل من "السيري آ"، و "البوندسيلغا" و"الليجا آ".
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