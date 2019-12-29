شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع توفيق تطورات صفقة الأهلي المرتقبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اتصالاً هاتفياً بأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء تطورات صفقة النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسرى، التى أصبحت الشغل الشاغل للجميع في القلعة الحمراء خاصة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى أوصى بضم المهاجم النيجيري في يناير المقبل.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم الصفقة سريعاً لتدعيم الهجوم بعدما أثبتت المباريات الماضية حاجة المارد الأحمر لمهاجم قوي في ظل فشل المغربي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن في إقناع الجهاز الفني بقدراتهم وإمكانياتهم.

وتُكثف إدارة الاهلي مفاوضاتها مع اللاعب النيجيري وناديه السويسري لحسم الصفقة رسمياً خلال يناير.

وبحث الخطيب مع توفيق تطورات صفقة إليكي خاصة أن النادي السويسري كانت له بعض المطالب التى لم تكن تناسب ظروف الأهلي، لكن المفاوضات أوشكت على النجاح وهو ما أكده أمير توفيق لمحمود الخطيب، موضحاً له أن حسم الصفقة بات مسألة وقت ليس أكثر.

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وكشف موقع "زنترال بلس" السويسري، أن النيجيرى إليكي لا يشارك مع لوزيرن السويسرى بشكل منتظم بسبب خلاف مع المدير الفني الحالي للفريق توماس هابيرلي، وهو الأمر الذي يعلمه رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.

وقال الموقع السويسرى إن لوزيرن يرتبط بعقدا مع إليكي حتى 2022 ولا يفكر في التفريط فيه، إلا من خلال عرض جيد من الناحية المالية بعد انضمامه في يناير 2018 مقابل 800 ألف يورو، وأصبحت قيمته السوقية حاليا 4 ملايين يورو.

أشار الموقع إلى أن النيجيرى إليكي شارك خلال الموسم الحالي فى 21 مباراة مع لوزيرن، لكنه لم يلعب مباراة كاملة في الدوري منذ سبتمبر الماضي، وأحرز 3 أهداف فقط وصنع هدفًا وحيدًا.