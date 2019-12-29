شكرا لقرائتكم نجاة الأهلى وقطبا المغرب من لعنة الأرض فى جولة دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا في البطولات الأفريقية ويأتي أبو تريكة في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وعماد متعب في المركز الثالث برصيد 28 هدفا، فيما تغلب الرجاء على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين دون رد، والوداد على بيترو اتلتيكو الانجولي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد بملعب "محمد الخامس".
وضربت لعنة الارض ناديا الترجي والنجم الساحلي التونسيين، حيث شهد ملعب "رادس" تعادل الترجي مع فيتا كلوب الكونغولي بدون أهداف، فيما خسر النجم الساحلي على الملعب ذاته أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل.
وسقط زيسكو يونايتد الزامبي في فخ التعادل الايجابي 1\1 أمام الزمالك، كذلك أول أغسطس الانجولي أمام مازيمبي الكونغولي بالنتيجة ذاتها، كما تعثر اتحاد العاصمة الجزائري على ملعبه ووسط جماهيره أمام صن داونز الجنوب افريقي وذلك بالهزيمة بهدف دون مقابل.
وشهدت مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا تسجيل 15 هدفاً في 8 مباريات بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة.
وحقق الوداد البيضاوي المغربي أكبر إنتصار في دور المجموعات ليحافظ "وصيف" النسخة الاخيرة من مسابقة دوري ابطال افريقيا على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف "المتصدر" صن داونز الجنوب إفريقي صاحب الـ7 نقاط، بينما يأتي اتحاد العاصمة الجزائري ثالثا بنقطتين، وبيترو أتلتيكو في المركز الأخير بنقطة واحدة.
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