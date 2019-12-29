شكرا لقرائتكم مهاجم تونسي يدخل دائرة اهتمامات الأهلى فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية، أن ياسين الشماخى مهاجم نادى الأفريقى التونسي دخل دائرة اهتمامات النادى الأهلى، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يسعى الأهلى لتدعيم صفوفه فى المريكاتو الشتوى القادم بمهاجم أجنبى لمواصلة المنافسة على حصد الالقاب وأبرزها لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادى منذ عام 2013.

وذكرت صحيفتا "الشروق" و"الراى العام" فى تونس، أن النادى الأهلى أبدى رغبته فى التعاقد مع ياسين الشماخى مهاجم الأفريقى التونسى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع الفريق على مدار الموسمين الماضيين.

وتبدو مهمة النادى الأهلى فى الحصول على خدمات ياسين الشماخى مهاجم الأفريقى صعبة للغاية، بعدما أعلنت إدارة النادى تمسكها بجميع اللاعبين.

وكانت تقارير صحفية تونسية كشفت فى وقت سابق أن إدارة النادى الأهلى فتحت قنوات اتصال مع مهاجم الاتحاد المنستيرى النيجيرى أنتونى أوكبوتو، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" أن إدارة الأهلى أبدت رغبتها فى التعاقد مع هداف الدورى التونسى برصيد 6 أهداف، حيث تستعد للدخول فى مفاوضات رسمية مع مسئولى الاتحاد المنستيرى لمناقشة المقابل المادى لإتمام الصفقة.

وشهدت الأيام الماضية ترشيح اللاعب النيجيرى، حيث تم عرض الأمر على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى من أجل حسم الصفقة.

من جانبه، حرص فايلر على عقد أكثر من جلسة مع جهازه المعاون من أجل مشاهدة الفيديوهات الخاصة باللاعب من أجل حسم الأمر وتحديد القرار النهائى بشأن ضم اللاعب وإبلاغ إدارة الأهلى بالتحرك لحسم الصفقة التى تأتى لتدعيم الخط الهجومى فى الميركاتو الشتوى.

ويبقى اللاعب النيجيرى من مواليد 3 مارس 1994، حيث يجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح وسبق له تصدر قائمة هدافى الدورى النيجرى بـ19 هدفا مع نادى لوبى ستارز كما شارك فى كأس أفريقيا للمحلين مع المنتخب النيجيرى وسبق له اللعب فى الدورى المغربى مع حسنية أغادير وخاض تجربة احترافية فى نادى لاسى الألبانى بجانب تواجده أيضا نادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى وكذلك نادى اتحاد طرابلس الليبي.