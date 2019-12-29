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شكرا لقرائتكم الأهلي يهنئ وليد سليمان بدخوله القائمة الذهيبة لهدافى الأحمر بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتصدر الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا ، وليه ابو تريكة 32 هدف، ثم متعب 28 ، و يتساوى بركات و فلافي وفى عدد الاهداف برصيد 18 هدف لكل منهما .
وسجل وليد سليمان هدفى فوز الأهلى على منافسه بلاتينيوم فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى الأبطال ، و رفع الأهلى رصيده الى النقطة 6 محتلا المركز الثانى خلف النجم الساحلي المتصدر بفارق الاهداف .
وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.
وقرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الاهلى أستئناف التدريبات للفريق الأحمر في الواحدة ظهر غد الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز حيث يتصدر جدول ترتيب برصيد 24 نقطة و يسجل عدم هزيمة فى البطولة المحلية حتى الان .
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